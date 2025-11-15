Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

Боевые действия могут начаться в 2026 году в Африке, на Ближнем Востоке и в Молдавии, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В частности, он предположил, что Молдавия может попытаться вернуть Приднестровье военным путем.

«Думаю, в 2026 году есть риск начала войны в Центральной Африке — там французы теряют свои территории и могут начать боевые действия, — предположил Матвийчук. — Новые конфликты могут начаться на Ближнем Востоке, между силами арабских государств и Израилем».

Полковник также назвал крайне взрывоопасной ситуацию в Молдавии. Он заметил, что страна может посчитать украинский конфликт удачным поводом для возвращения Приднестровья.

«Это может быть не полномасштабная война, но серьезный конфликт. Войска НАТО уже находятся на территории Молдавии и проводят учения с выходом на границу Приднестровья, которое сейчас находится фактически в блокаде. В Молдавии могут посчитать, что момент для этого самый удачный, потому что Россия участвует в украинском конфликте», — допустил Матвийчук.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе. Он также объявил о выделении дополнительных 4,2 миллиарда евро на финансирование военной космической деятельности Франции до 2030 года.