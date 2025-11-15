Главком ВСУ Сырский явно не знает, за что хвататься. С одной стороны надо пытаться вызволить из западни группировки ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске). Получается, правда, плохо. С другой стороны образовалась новая брешь в обороне – на стыке Запорожской и Днепропетровской областей российские войска продвинулись к серьезному укрепрайону ВСУ в Гуляйполе. Причем совсем не с той стороны, где выстроена линия обороны, то есть не с юга, а с северо-востока.

Украинские информационные ресурсы сообщают, что Зеленский принял срочное решение усилить оборону Гуляйполя. Однако для реализации этого плана нет ни ресурсов, ни резервов, большая часть которых была сожжена в Курской области, а теперь стачивается в Покровске и Купянске.

После освобождения нашими войсками Даниловки снабжение группировки ВСУ в районе Гуляйполя существенно затруднено. Главная проблема ВСУ в этом районе отсутствие полноценных укреплений на восточном и северном флангах. В связи с этим прогноз такой: ВСУ могут потерять Гуляйполе даже раньше, чем Покровск.

Ресурс «Военная хроника», ссылаясь на зарубежные источники, отмечает, что масштаб защитных сооружений под Гуляйполем преувеличен: такого размаха, как перед Авдеевкой или в Покровске там нет и близко.

«Для Сырского Гуляйполе будет третьей «нулевой» отметкой после Покровска и Купянска, после чего может последовать его отставка», - заключает аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Пололяка еще несколько дней назад предрек незавидную судьбу группировке ВСУ в Гуляйполе. По его данным, подразделения российской 5-й армии сумели прорвать фронт ВСУ в районе юго-западнее Успеновки, и продвинулись по фронту в 20-25 км на глубину до десяти километров. По меркам беспилотной войны, когда небо кишит вражескими дронами, это очень неплохой результат. При этом российская армия расчищает себе дорогу планирующими бомбами.

Эти бомбы – ночной кошмар для командования ВСУ. Так, Reuters со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Скибицкого сообщило о том, что РФ до конца 2025 года произведет до 120 тысяч управляемых фугасных авиабомб, в том числе 500 новых, с дальностью 100-200 километров. Ежедневно по позициям ВСУ прилетает от 200 до 250 планирующих авиабомб. В октябре этот показатель составлял примерно 170, подсчитали в ГУР.

Минобороны: ВС России поразили военный аэродром ВСУ

По мнению Подоляки, российским войскам помогает численное превосходство, а также то, враг во многом дезорганизован.

«Командование противника потеряло управление своими войсками и потому подразделения ВСУ ведут борьбу не во взаимодействии друг с другом, а у кого как получается. Что в конечном итоге приводит к хаосу и оставлению своих позиций вначале одними, а затем другими», - заключает он.

Военный эксперт Александр Зимовский, отмечая успехи российских войск, указывает на главные составляющие работы по их закреплению.

Так, снижение эффективности беспилотников в условиях ухудшения погоды (туман, дождь), по его мнению, «работает на ту из сторон, которая имеет лучше обученную в тактическом отношении пехоту: индивидуальная огневая и инженерная подготовка солдата, выносливость, умелое использование бронетехники отделениями и взводами, применение малых средств тактического передвижения (скутеры, багги, мопеды, мотоциклы).

Ключевые проблемы ВСУ - сокращение общих людских уже мобилизованных резервов, артиллерийских боеприпасов и нехватка количества солдат в пехоте.

В этих условиях, считает эксперт, российской стороне важно интенсифицировать воздушные (бомбы, ракеты, беспилотники) удары по фронтовым позициям и по глубоким тылам противника, постоянно повышая их массовость и эффективность.

Собственно, российская армия всем этим и занимается весь последний месяц. И это ключ к победному окончанию СВО.