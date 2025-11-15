Крупнейший в мире бомбардировщик заметили в небе над Литвой

Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress накануне пролетел в небе Литвы рядом с Каунасом. ВВС США совместно с натовскими союзниками проводят учения у границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Отмечается, что очевидцы все чаще наблюдают в небе над Литвой большие военные самолеты.

«14 ноября рядом с Каунасом кружил один из самых больших стратегических бомбардировщиков в мире Boeing B-52H Stratofortress», — сказано в сообщении.

На этой неделе финские СМИ сообщили, что в небе страны также работал американский бомбардировщик B-52. В рамках учений он имитировал сброс боеприпасов по целям.

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило о прибытии группы бомбардировщиков B-52H Stratotanker на базу в Испании. Эти самолеты задействованы в совместных маневрах со странами НАТО на востоке и севере Европы.

В Литве начались учения с участием военных из Польши и США

Спецслужбы России говорят о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы в рамках «российской угрозы». Политологи считают, что подобными пропагандистскими лозунгами западные политики пытаются воздействовать на европейцев.