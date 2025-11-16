ВС РФ уничтожили две установки комплекса "Нептун", машину РСЗО HIMARS

Российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поразили объекты топливно-энергетического комплекса, используемого в интересах ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе", - говорится в сообщении.