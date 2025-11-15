Минобороны: ВС России поразили военный аэродром ВСУ

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ и объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского ВПК.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, удары нанесены по цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

ВС России также освободили населённый пункт Яблоково в Запорожской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёты самоходной артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области.