Япония хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о намерении инициировать в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой она является, обсуждение вопроса о возможном пересмотре трех неядерных принципов.

Эти принципы подразумевают отказ Японии от владения, производства и размещения на своей территории ядерного оружия.

«Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов, поскольку, по ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии», — передает информацию об инициативе газета Mainichi.

Отмечается, что в обсуждении по отказу от ядерного оружия, помимо ЛДП, примет участие и партия «Общество обновления Японии». Она является новым партнером ЛДП в правящей коалиции.

Ранее в парламенте Японии во время дебатов премьер-министр не дала однозначного ответа на вопрос о сохранении трех неядерных принципов. Отвечая оппозиции, Такаити подчеркнула, что в настоящий момент правительство лишь начало пересмотр ключевых документов в сфере обороны, включая стратегию национальной безопасности, поэтому делать окончательные заявления преждевременно.

В декабре 2022 года японское правительство утвердило обновленную стратегию национальной безопасности. Документ предусматривает возможность нанесения страной контрударов по объектам на территории потенциального противника, но исключает право на превентивные удары. Стратегия также предусматривает доведение военных расходов к 2027 году до уровня 2 % от ВВП, аналогичного стандартам НАТО. Санаэ Такаити заявила, что данная цель будет достигнута раньше установленного срока.