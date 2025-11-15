Глава армии Литвы объяснил, почему предстоит воевать с коктейлями Молотова
Недостаточное финансирование военной сферы вынудит Литву воевать с коктейлями Молотова вместо современных вооружений. Об этом заявил командующий армией прибалтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас, передает ТАСС.
Генерал дал интервью литовскому радио. Он сказал, что армия зависит от решений политиков, выделяющих деньги на оборону, но военные в любом случае готовы к защите страны.
«Но вопрос в том, чем защищаться — с помощью современных военных технологий или коктейля Молотова», — сказал генерал.
Он считает, что 5,38% ВВП должны обеспечить «сдерживание» противников республики.
В литовском сейме сейчас рассматривают проект госбюджета на 2026 год. Правительство предлагает выделить на оборону 5,38% ВВП. Однако группа депутатов считает, что достаточно 5%. Оставшиеся 0,38%, по их мнению, надо использовать на повышение зарплаты силовикам и улучшение транспортной инфраструктуры.
Накануне сообщалось, что Литва примкнула к 8 странам, подписавшим протокол о намерениях «по обеспечению военной мобильности в Европе».