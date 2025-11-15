Колумбия закупит у Швеции истребители на сумму более 4 млрд долларов

Колумбия потратит около 4,3 миллиарда долларов на покупку шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen. Об этом сообщил президент республики Густаво Петро.

Сделка, предварительно согласованная в апреле с компанией Saab, подразумевает поставку 17 истребителей. Колумбийский лидер отметил, что новая техника "послужит гарантией предотвращения насилия" в стране, а также будет "сдерживать агрессию против Колумбии, откуда бы она ни исходила".

"В беспорядочном геополитическом мире" агрессия "может исходить откуда угодно", - заявил Петро, имея ввиду растущую напряженность в отношениях с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу "наркобароном", не предпринимающим никаких мер для пресечения производства кокаина в своей стране, и ввел против него экономические санкции. Американский президент также исключил Колумбию из списка союзников Вашингтона в "войне с наркотиками", прекратив предоставление финансовой помощи.