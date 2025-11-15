Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

Колумбия нанесла удар авиабомбами по боевикам группировки, занимающейся торговлей наркотиками, рядом с границей Венесуэлы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

«Колумбийские военные провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы», — заявил собеседник агентства, сообщив также о девяти погибших из числа боевиков в результате удара.

По данным AFP, операция в колумбийском департаменте Араука была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что определился с дальнейшими действиями в отношении Венесуэлы.