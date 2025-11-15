Урок от хозяина: Европе «томагавками» указали ее настоящее место

Видимо мир и правда изменился. Или, по крайней мере, стал меняться. Но это движение сейчас уже необратимо. Чем иначе можно объяснить дерзкий вызов европейским странам брошенный не где-нибудь, а на встрече «Большой Семерки» в Канаде. И не кем нибудь, а одним из министров иностранных дел G7.

«Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право». И самое удивительное и поразительное, что европейские державы все это проглотили и не возражали.

Кто же этот герой? Кто восстал против гегемона. Это станет понятно после продолжения приведенной выше цитаты. Вот оно: «И уж точно они ( имеются ввиду европеские страны - МК) не могут решать, как Соединенные Штаты должны защищать свою национальную безопасность».

Дальше все становится понятно. Герой-оратор это госсекретарь США Марк Рубио. А касаются все эти гневные тирады неожиданной ( для меня по крайней мере) критике странами Евросоюза законности американских ударов в Карибском бассейне . Например, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал удары по судам, которые, по утверждению Белого дома, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ нарушением международного права. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас заяила, что подобные удары «могут быть оправданы только самообороной или резолюцией Совбеза ООН». Великобритания вообще позволила учить американцев. Нужно якобы задерживать и обыскивать лодки предполагаемых контрабандистов, а не просто разносить ракетами все плывущее мимо. Лондон даже перестал обмениваться разведывательной информацией с США на фоне американских ударов, считая их незаконными, сообщал CNN. А вот на это я хотел бы посмотреть. Даже интересно сколько английских спутников шпионов висит над карибским бассейном. Если даже статус Великобритании как ядерной державы поддерживается исключительно американскими средствами доставки. То есть может быть 225 боеголовок у Лондона есть. А баллистических ракет своих нет. Есть четыре устарелые собственные подводные лодки «Вэнгард». Каждая из которых несет по 16 американских ракет Трайдент 11.

Такова теперь незавидная участь бывшей «владычицы морей», «империи, над которой никогда не заходит солнце». И Рубио не постеснялся всем европейским странам про их нынешний статус напомнить. Но сделал это даже изящно: « Я удивлен, что Европа хочет получать от США для своей защиты крылатые ракеты «Томагавк», способные нести ядерный заряд, но считает проблемой ситуацию, когда США размещают авианосцы «в своем полушарии».

И ведь ничего не возразишь.