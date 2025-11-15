Россия могла уничтожить подземный командный пункт с офицерами НАТО на Украине

Российские войска могли уничтожить подземный командный пункт с офицерами НАТО в Сумах. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Комментируя последние события в зоне СВО, Дандыкин отметил, что российские военные могли использовать гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по подземному объекту.

«Учитывая, что «Кинжал» на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки», — сказал он.

Как отмечается в материале aif.ru, речь может идти о ликвидации защищенного командного пункта, где могли находиться офицеры НАТО. Представители Североатлантического альянса координировали действия ВСУ. Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.