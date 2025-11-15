Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу заявил, что кампания по «промывке мозгов» в СМИ подтолкнула некоторых бразильцев к участию в украинском конфликте на стороне ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно», — сказал он.

Офицер добавил, что бразильцы, отправившиеся воевать за ВСУ под таким влиянием, зачастую вообще не имели опыта военной службы. По его словам, для большинства это закончилось плохо.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВКС России уничтожили около 10 наемников у Купянска Харьковской области.

Ранее сообщалось, что представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию.

До этого стало известно о ликвидации колумбийских наемников ВСУ в зоне СВО. В их числе были Александр Хигуэро, Даймер Луиса, Франк Алексис и Джосман Родриго.