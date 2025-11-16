На Украине погибло до полусотни бразильских наемников

Не менее 45-50 бразильских наемников погибли в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта. Такую оценку в беседе с РИА Новости представил бывший офицер ВМС Бразилии и военный аналитик Робинсон Фариназу.

© Газета.Ru

По словам эксперта, общее число бразильских граждан, принявших участие в боевых действиях на Украине, превышает 500 человек. Официальные данные властей Бразилии о потерях существенно занижены по сравнению с информацией, публикуемой в СМИ.

"Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли", — заявил Фариназу.

15 ноября Фариназу заявил, что некоторые бразильцы принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ из-за того, что им "промыли мозги" СМИ.

В октябре Следственный комитет России сообщил, что бразильский наемник Диниз де Карвальо Дантас Исак был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. С 2023 года Дантас, состоя в украинской армии, за плату сражался против российских военных.