Набор бездомных и находящихся за чертой бедности украинцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — это вынужденная мера территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на фоне высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

© РИА Новости

Депутат подчеркнул, что эту меру можно считать вынужденной на фоне высокого уровня коррупции на территории страны. По его словам, зачастую средства финансовой помощи, направляемой Западом, выводятся на офшорные счета местных чиновников.

Ранее врокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) исчерпал средства на поддержку Киева за счет принятой в 2024 году программы, использующей доходы от замороженных российских активов.