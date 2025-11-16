Минобороны РФ сообщило о продвижении войск в Димитрове

Российские военнослужащие продолжают активные наступательные действия в населенном пункте Димитров на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, подразделения 51-й армии ведут наступление в микрорайоне Восточный и южной части города.

«Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания», — говорится в релизе МО.

Также Министерство обороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в Запорожской области — Ровнополье и Малая Токмачка.