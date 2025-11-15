Страны Латинской Америки рассматривают военные действия США в регионе как вероятные

Правительства ряда стран Латинской Америки рассматривают военные действия США в регионе как вероятные. Они обсуждают возможность подготовки совместной декларации с осуждением агрессивных действий Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщил бразильский портал UOL со ссылкой на неназваных дипломатов стран региона.

В условиях раздробленности Латинской Америки, ослабления региональных институтов, озабоченности россиян и европейцев ситуацией на Украине и нерешительности Китая в плане реагирования на ситуацию в регионе правительства стран региона полагают, что администрация президента США Дональда Трампа будет чувствовать себя комфортно, действуя самостоятельно, говорится в материале.

США могут в ближайшее время ударить по Венесуэле. Каков расклад сил

Одним из сценариев, которые Колумбия считает «вероятными», является повторение точечных ударов по Ирану, на этот раз с воздушными бомбардировками районов, контролируемых наркоторговцами, в том числе для оправдания заявления о проведении антинаркотической операции в Западном полушарии. Аналогичное восприятие существует и в дипломатии других стран региона, пишет UOL.

По его данным, колумбийцы, мексиканцы и бразильцы сочтут возможный американский авиаудар «крайне серьезным» и должны будут политически обозначить его как неприемлемый. Одна из проблем заключается в том, что, если никто не отреагирует, Белый дом сочтет, что у него есть возможность продолжать действовать в регионе.

Поэтому для региона декларация, осуждающая подобные действия, является неизбежной, в том числе для предотвращения создания прецедентов для других стран Латинской Америки. Дилемма заключается в том, как действовать «в условиях политической хрупкости интеграционных проектов и отсутствия форумов, компетентных или готовых решать эту ситуацию», подчеркнул портал.

На этой неделе CBS сообщило, что Пентагон представил президенту США планы потенциальных боевых действий против Венесуэлы, куда входят возможные удары по суше.

Ранее Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов.