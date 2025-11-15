На Украине заявили о запуске серийного производства дронов-перехватчиков «шахедов»

На Украине запустили серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон-перехватчик «шахедов» запущен в серийное производство в Украине. Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать готовят производственные линии», — написал глава оборонного ведомства.

Шмыгаль добавил, что Octopus является беспилотником, созданным на основе украинских технологий. По его словам, работу дрона была проверена в боевых условиях. Беспилотник может работать в условиях глушения сигнала и на малой высоте, утверждает министр.

Украина запустила в производство дрон «Батяр»

В августе издание Politico сообщило, что немецкая компания-производитель беспилотников Quantum Systems производит дроны на секретных объектах, расположенных на территории Украины. По его данным, организация распределяет свое производство по всей республике. Журналисты отметили, что подобное решение позволяет минимизировать риски ударов по объектам.

Ранее Трамп высказал заинтересованность в украинских дронах.