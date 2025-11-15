В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

Администрация США в качестве обоснования законности ударов по венесуэльским судам привела угрозу использование наркотика фентанила как химического оружия. Об этом написала газета Thw Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает член Палаты представителей и другое близкое к ситуации лицо, в секретной записке Министерства юстиции, позволяющей нанести удары по судам с наркотиками, фентанил описывается как потенциальная угроза химоружия.

Ранее президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что США оказались втянуты в вооруженный конфликт с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Соответствующее уведомление разослали в несколько комитетов Конгресса, а также журналистам.