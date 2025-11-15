Вражеский БПЛА уничтожили над одним российским регионом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале сообщил об обнаружении и уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над одним из районов области.

Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Режим опасности атаки вражеских БПЛА сохраняется с 20:38 14 ноября.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Александр Гусев попросил всех жителей и гостей региона сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими официальными оповещениями от правительства или МЧС России.

Ранее над акваторией Черного моря, а также над четырьмя российскими регионами, силами ПВО было уничтожено несколько вражеских беспилотников.

Кроме того, в целях безопасности ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в одном российском аэропорту, о чем сообщил официальный представитель Росавиации.