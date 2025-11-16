Марочко: разностороннее наступление на Купянск создает предпосылки к бегству ВСУ

Наступательные действия российских войск под Купянском создают предпосылки для возможного отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

© Газета.Ru

По словам специалиста, ВСУ осознают сложность своей оперативно-тактической позиции в этом направлении. Российские подразделения, обладая превосходством в технике и живой силе, продолжают наступательные операции с разных направлений.

"Наши военнослужащие заходят с разных сторон, преобладают в вооружении военной техники, в численности личного состава. И, естественно, об этом знают украинские боевики", — отметил Марочко.

14 ноября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ за сутки отразили три контратаки украинских формирований в районе Купянска. Попытки наступления предприняли бойцы 1-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины у населенных пунктов Петровка и Нечволодовка в Харьковской области, но потерпели неудачу.

Также в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 365 военнослужащих в боях возле Купянска.