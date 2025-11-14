В Сирии заявили о ракетной атаке на Дамаск

В районе Меззе в Дамаске произошла ракетная атака на жилой дом. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате удара пострадали два человека.

13 октября телеканал Sham TV сообщил, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. По его данным, целью атаки были военные позиции, которые находились рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

3 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские истребители атаковали западные и южные окрестности столицы Сирии Дамаска. По информации журналистов, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по наземным объектам, действуя из воздушного пространства соседнего Ливана.