Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают «семимильными шагами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что число дезертиров в рядах украинских военных каждый месяц бьет рекорды. По его словам, в ВСУ не хотят признавать отступление.

Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

«Либо ВСУ и дальше продолжают войну, теряя тысячи людей, зная, что друзья коррумпированного комика свалили за границу с их деньгами, либо у них есть шанс остановить это и прекратить агонию киевского режима», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее на Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года.