Стало известно, где армия РФ готовит новый котел для ВСУ

Российская армия начала окружение города Гуляйполе на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

По словам Руденко, город находится в полуохвате российских сил. Кроме того, он также показал карту региона с расстановкой на ней позиций ВС РФ. Согласно карте, под российским контролем уже находятся села Сладкое и Новоуспеновское к северо-востоку от Гуляйполя.

«Намечается ещё один котел, в этот раз на Запорожском направлении. Наши военные начали обхват стратегически важного села Гуляйполе. Враг уже начал подавать визг о том, что там им трындец. Но мясники, управляющие ВСУ, их не слышат», — заявил он.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном боевом применении под Красноармейском роботизированной платформы «Курьер».