Военкоры рассказали о подготовке финальной битвы за Красноармейск

Российские войска готовятся к финальной битве за Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказали военкоры Telegram-канала «WarGonzo».

По их словам, сумерки — это идеальное время для продвижения войск на окраинах города. В этот временной промежуток утренние беспилотники украинских войск возвращаются на исходные позиции, а ночные дроны еще не взлетают. Российские войска используют его, чтобы подобраться поближе к вражеским силам.

Ранее ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Красноармейска попала на видео. На нем операторы российских дронов наносят точечный удар по бойцам ВСУ.

Пленный боец ВСУ рассказал о голоде в Красноармейске

Боец ВСУ Вадим Закусило сдался в российский плен, поняв, что у Украины закончатся люди, прежде чем им удастся занять Красноармейск.