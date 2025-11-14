«Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» модернизирует экспортные модификации систем противовоздушной обороны (ПВО) с учетом опыта СВО. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн, передает ТАСС.
При этом Дзиркалн подчеркнул, что потенциал большинства изделий не раскрыт до конца. По его словам, многое значит опыт, который наработали российские экипажи в ходе СВО. Также заместитель главы концерна добавил, что проходящие обучение в вузах России будущие специалисты ПВО получают знания с учетом этого опыта.
Ранее научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов писал, что регионы, в которых высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок зенитных ракетных комплексов семейства «Тор».