Китай продемонстрировал роботов-волков на учениях

Китайский телеканал CCTV-7 продемонстрировал маневры 72-й Народно-освободительной армии Китая с участием боевых роботов-волков.

© Российская Газета

На кадрах видно, как машины, по внешнему виду схожие с робопсом Spot от компании Boston Dynamics, вели огонь по первой волне условного противника, обеспечивали прикрытие личному составу и действовали тройками для повышения маневренности подразделений.

Народно-освободительная армия Китая объявила о тестировании новой тактики с использованием роботов-волков. На распространенных военными кадрах продемонстрировали применение боевых машин в атаке на пляж под управлением беспилотников с целью замены солдат и снижения потерь.

Согласно распространенной публично информации, эти роботы-волки легко преодолевают колючую проволоку и препятствия, точно поражают цели на дистанции 100 метров из пулеметов и свободно перемещаются по пересеченной местности. Китайские официальные лица указали, что машины весят 70 килограммов и впервые были представлены на авиасалоне в прошлом году.