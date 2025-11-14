Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X обратился к западным странам с требованием срочно усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины после очередных ракетных ударов.
Украинский лидер подчеркнул необходимость поставок дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков. Параллельно он вновь призвал ужесточить санкционное давление на Россию.
Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, Россия поразила все ТЭЦ в Киеве и использовала новую тактику в применении дронов, пуская аппараты на сверхмалой высоте.