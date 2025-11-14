Каллас заявила, что представит план по ускорению военной мобильности в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала представление на следующей неделе плана ускоренной военной мобильности в ЕС, предназначенного для оперативного перемещения войск в случае необходимости.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе я представлю план по улучшению военной мобильности. В него войдут предложения, направленные на то, чтобы наши дороги, мосты, туннели, железнодорожные линии, аэропорты и другие инфраструктурные объекты могли быстрее обеспечивать передвижение крупномасштабных военных сил», – заявила Каллас.

В сентябре дипломат заявила, что Европейский союз намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн.

В последние годы Россия выражает обеспокоенность в связи с активизацией НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, объясняя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно заявляла о своей обеспокоенности усилением военного присутствия блока в Европе. МИД РФ подчеркивал готовность России к диалогу с НАТО на равноправных условиях, при условии, что Запад откажется от милитаризации европейского континента.