«Пушечное мясо» для НАТО: раскрыт страшный план Европы

Почти одновременно прозвучали несколько заявлений по поводу войны с Европой. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские столицы открыто ведут приготовления к новой большой войне против России.

© Московский Комсомолец

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о готовности европейских стран НАТО к любым провокациям против нашей страны. МИД Украины объявил, что Киев прекратил мирные переговоры с Москвой. А президент Сербии Вучич предрек, что война между Европой и Россией становится все более неизбежной.

«Это не пустые слова. Все к этому готовятся». – резюмировал он.

Что все это значит? Мы уже на самом деле находимся уже на грани большой войны? Свое мнение об этом «МК» высказал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

- Алексей Петрович, мы уже действительно в одном шаге от войны с Европой?

- Европа действительно готовится к войне под антироссийскими лозунгами, с одним «но» - «если Россия нападет». Поэтому Шойгу и говорит, что Европа готова к любым провокациям. Это значит, что европейские страны готовы спровоцировать Россию на военный конфликт. Таких провокаций в последнее время стало больше – об этом открыто говорит наша Служба внешней разведки. В этом плане все на самом деле выглядит достаточно плохо, но до начала реальных боевых действий Европе нужно сделать очень большую, поистине титаническую работу: не только нарастить вооружения, но и, самое главное, обеспечить свои армии людским ресурсом. СВО показала, что исход боя и сегодня решают люди, а не военная техника и роботизированные системы. Если у вас мало высококлассных специалистов, то при любом наличии военной техники боевые задачи вы решить все равно не сможете.

И вообще, сегодня краеугольный камень для Европы – это рекруты, которые согласились бы воевать с Россией. Для этого европейские страны и ввозят на свою территорию столько мигрантов. Это люди без особых прав, на попечении государства. Им могут предложить службу в армии в обмен на гражданство, вид на жительство. Поэтому Зеленский и выпускает из Украины молодых людей в возрасте 18-22-х лет. И много молодежи из Украины уезжают. В Европе эти люди находятся на птичьих правах. Выбор у них не велик: либо вернуться на Украину и погибнуть на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, либо вступить в какую-то европейскую армию. Скорее всего они выберут второе - станут рекрутами. В случае войны они станут умирать за европейское гражданство, а европейцы будут за это платить. Но для решения этого вопроса нужно время – не один год.

- Готовность Европы к войне с Россией значит, что ядерной войны там уже никто не боится?

- Да, там считают, что Россия в любом случае не применит ядерное оружие. Европейцы невнимательно слушают нашего президента и пропускают мимо ушей то, что мы заявляли по поводу серийного производства нашего гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник».

- То есть, если Россия применит ядерное оружие, все их планы рассыплются, как карточный домик?

- Хватит даже неядерного применения «Орешника» - с таким же разрушительным эффектом.