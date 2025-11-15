Мирный житель российского региона погиб после атаки ВСУ на автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале рассказал о гибели мирного жителя в городе Грайворон после очередной террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль.

Вражеский FPV-дрон нанес удар по машине, транспортное средство оказалось поврежденным. А мужчина от полученных травм скончался на месте.

Губернатор от своего имени и от имени всех жителей региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении противовоздушными силами Министерства обороны России шести украинских беспилотников. Также Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над акваторией Черного моря. По предварительной информации пострадавших нет.