Генштаб Польши признал необходимость вернуть всеобщий призыв в армию

Начальник управления подготовки Генштаба Польши генерал Рафал Мерник считает, что в стране необходимо вернуть обязательную службу по призыву. Об этом он заявил в интервью Radio ZET.

Сейчас в Польше приостановлен режим всеобщей воинской повинности. Мерник отмечает, что вопрос его возобновления является политическим, однако военные готовы «рекомендовать» такое решение. Генерал считает, что это еще один шаг «к увеличению ресурсов, потенциала резервов вооруженных сил, подготовке общества к кризисным ситуациям».

«Учитывая проблемы демографии и не обнадеживающие тенденции в этой области, рано или поздно мы столкнемся с необходимостью принятия такого решения», — добавил он.

Мерник также напомнил, что польское Минобороны запустило программу подготовки wGotowości («вГотовности»). По его данным, о желании принять участие в пилотной версии проекта заявило около 10 тысяч человек, а в некоторых случаях заполняемость составляет свыше 300%. При этом наиболее популярным направлением стала «цифровая гигиена».