Бывший вагнеровец вспомнил политический прогноз Пригожина для России

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предупреждал о третьей мировой войне и был уверен, что Россия не будет жить спокойно до тех пор, пока не победит противников. Об этом заявил бывший боец ЧВК с позывным Пенза в интервью проекту «Глава II».

Ветеран «Вагнера» добавил, что Пригожин понимал, как будет дальше развиваться ситуация в мире.

«Он сказал: "Вы нужны стране, идет третья мировая война". Он тогда это уже все знал и понимал (...) И что не будет такого (...) времени, как раньше, как у наших бабушек, как у наших дедушек. Мы будем вынуждены всегда воевать», — вспомнил политический прогноз Пригожина экс-вагнеровец Пермь.

"Царьград" опубликовал данные о выжившем основателе ЧВК "Вагнер" Пригожине

Ранее бывший вагнеровец с позывным Яга заявил, что Пригожин точно уцелел в авиакатастрофе под Тверью в 2023 году и раскрыл его предполагаемое местонахождение.