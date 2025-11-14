Бывший вагнеровец вспомнил политический прогноз Пригожина для России
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предупреждал о третьей мировой войне и был уверен, что Россия не будет жить спокойно до тех пор, пока не победит противников. Об этом заявил бывший боец ЧВК с позывным Пенза в интервью проекту «Глава II».
Ветеран «Вагнера» добавил, что Пригожин понимал, как будет дальше развиваться ситуация в мире.
Ранее бывший вагнеровец с позывным Яга заявил, что Пригожин точно уцелел в авиакатастрофе под Тверью в 2023 году и раскрыл его предполагаемое местонахождение.