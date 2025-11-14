«У ВСУ нет шансов»: спрогнозировано взятие Гуляйполя

В последние дни российские войска значительно приблизились к городу Гуляйполе в Запорожской области, пишут «Аргументы и факты». Военный блогер Юрий Подоляка заявил газете, что с северо-востока ВС РФ находятся всего в четырех километрах от Гуляйполя.

Ранее появилась информация, что ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. Подоляка сообщал, что ВС РФ также выбили украинских солдат из села Яблоково под Гуляйполем.

«Мы с северо-востока в четырех километрах от границы Гуляйполя. Еще неделю назад были в 15 километрах. На самом деле, мы близко подошли», - заявил он.

По мнению военного блогера, у ВСУ нет шансов удержать Гуляйполе. Подоляка подчеркнул, что потеря города поставит под угрозу тактическое положение ВСУ на всем запорожском направлении.

