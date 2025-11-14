Лихачев: позапрошлой ночью ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Украинские подразделения позапрошлой ночью предприняли попытку атаковать с помощью дронов Нововоронежскую АЭС. Об этом заявил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, ВСУ направили к станции восемь беспилотников. Все они были нейтрализованы, однако обломки сбитых БПЛА упали и повредили общие распределительные устройства.

В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции АЭС отключили и перевели на мощность менее 50%. Ремонтно-восстановительные работы провели быстро – вчера к 11 утра станция была возвращена на номинальную проектную мощность.

Лихачев связывает возросший уровень агрессии Киева в отношении российских атомных объектов с провалами ВСУ на фронте.