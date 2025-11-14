Генерал раскрыл тактику ВСУ, применяемую для атак на курских детей

В Курске Вооруженные силы Украины используют тактику, схожую с израильской, размещая мины на детских игрушках. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

Собеседник издания отметил, что подобные тактики применяли и афганские моджахеды, сражаясь с советскими военными. По его словам, использование игрушек в качестве мин не является новой тактикой. Она активно применялась и продолжает применяться в Палестине, где израильский спецназ использует такие «подарки» для палестинских детей, подчеркнул Липовой.

Аналогичную схему использовали и в Афганистане, когда моджахеды разбрасывали по дорогам яркие упаковки, жвачки и красивые коробочки, чтобы советский солдат мог поднять их, отметил Липовой.

Как ранее стало известно, в Красногорске мальчик получил травму из-за самодельного взрывного устройства, спрятанного под купюрой, лежащей на улице. Благодаря усилиям медиков, им удалось сохранить девятилетнему ребенку только мизинец на правой руке.