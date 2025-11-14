ХАМАС усиливает контроль над оставленными ЦАХАЛ районами Газы

Радикальное палестинское движение ХАМАС и сформированные им административные органы усиливают свой контроль над районами сектора Газа, которые были оставлены израильскими войсками в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом со ссылкой на палестинские источники и аналитиков сообщило агентство Reuters.

По его данным, административные и силовые органы ХАМАС устанавливают на подконтрольных территориях новые пошлины на ввозимые частным образом товары, в том числе на топливо и сигареты, для пополнения собственного бюджета. Параллельно они вводят контроль за ценами на продукты питания и другие товары, реализуемые в магазинах и на рынках, выставляя штрафы торговцам. Также радикалы ХАМАС с момента установления режима прекращения огня казнили несколько десятков палестинцев, которые были обвинены в сотрудничестве с Израилем.

Как отмечают палестинские предприниматели, ХАМАС устанавливает контроль за всем, что въезжает в его районы, оборудует пропускные пункты вдоль дорог и останавливает грузовики для проверки. При этом в целом цены, по словам опрошенных представителей местного бизнеса, остаются высокими. Официальный представитель контролируемой ХАМАС администрации Исмаил аль-Тавабта отрицает введение новых пошлин в Газе.

Аналитики, опрошенные Reuters, опасаются, что промедление с переходом к реализации следующей части мирного плана президента США Дональда Трампа, предполагающей установление переходной администрации, может привести к укреплению ХАМАС и приблизить сценарий с разделом сектора Газа. По мнению старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Гейта аль-Омари, действия радикалов направлены на то, чтобы показать жителям анклава и внешним игрокам, что при реализации мирного плана всем придется считаться с ХАМАС и идти на компромиссы в части сохранения движением политического влияния.

Комментируя информацию об установлении радикальным палестинским движением новых пошлин в анклаве, представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что "именно поэтому ХАМАС не может и не будет управлять в секторе Газа". При этом он добавил, что переходная администрация может быть сформирована только после одобрения плана Трампа в ООН. Представитель правящей на Западном берегу реки Иордан партии ФАТХ в секторе Газа Мунтер аль-Хайек отметил, что действия радикалов из ХАМАС сейчас "являются четким указанием на то, что они хотят продолжать управлять" анклавом.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.