Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Новороссийск

Массированный налет дронов ВСУ по Новороссийску велся со стороны Черного моря. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов.

По мнению эксперта, установки с беспилотниками могли разместить на промышленных судах под нейтральным флагом. Предположительно, они вышли из одесских портов якобы по направлению Средиземноморья, а после взяли курс на восток.

«Они (ВСУ — прим. ред.) могли запустить аппараты с беспилотных плавсредств в автоматическом режиме и под управлением GPS-контроллеров. Выйти на соответствующую цель в ночное время крайне тяжело из-за большого расстояния и плохой видимости», — добавил Попов.

Напомним, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников минувшей ночью. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что больше всех пострадал Новороссийск — повреждены по меньшей мере четыре многоквартирных и два частных дома. Ранения получил один мужчина. Фрагменты дронов также затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», береговые сооружения и одно гражданское судно в порту — пострадали три члена его экипажа.