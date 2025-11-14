В качестве ответа на недавние террористические акты со стороны Украины, направленные против гражданской инфраструктуры на российской территории, российская армия в ночь на пятницу провела масштабную атаку с применением высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом заявило Министерство обороны РФ, уточнив, что целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие функционирование первого.

Согласно сводке военного ведомства, "Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации в ответ на террористические действия Украины против гражданских объектов в России осуществили массированную атаку высокоточным оружием дальнего радиуса действия воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками, по целям военно-промышленного комплекса и энергетического сектора Украины, поддерживающим их деятельность".

В Минобороны РФ также отметили: "За прошедшую неделю было нанесено один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены предприятия оборонной промышленности Украины, объекты газоэнергетической отрасли, обеспечивавшие их работу, транспортные артерии, используемые украинской армией, военные аэродромы, склады и пункты подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также временные базы украинских военных формирований, националистических элементов и иностранных наемников".