Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит пехоты, что делает невозможным удержание крупных городов и дает возможность для наступления российских военных, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов.

«Думаю, история с Красноармейском для Украины уже закончена, — сказал Живов. — У ВСУ очень серьезные проблемы с личным составом. И это уже не информация формата психологических операций, а объективная данность, о которой говорят украинские эксперты».

По словам Живова, если в артиллерии, беспилотных войсках на данный момент достаточно военнослужащих, то в пехоте их практически не осталось. А без пехоты, как объяснил военный эксперт, удерживать позиции невозможно.

«На протяжении последних лет они сдерживали нас только благодаря беспилотным системам. Но наше Минобороны приложило большие усилия, чтобы сократить отставание в этой части и теперь по беспилотникам у нас ничья. А вот пехоты у противника нет, и поэтому наши войска двигаются и будут продолжать двигаться вперед», — уверен Живов.

Он добавил, что людей не хватает не только из-за больших потерь, но и из-за коррупции, благодаря которой поле боя смогли покинуть порядка 100 тысяч человек.

«Военнослужащие платят взятки и уходят. И об этом тоже говорим не мы, а украинские СМИ», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее боец ВСУ Вадим Закусило рассказал, что сдался в российский плен, поняв, что у Украины закончатся люди, прежде чем им удастся занять Красноармейск. По словам пленного, на позиции их заводили дронами и рацией, не давая ни еды, ни воды.