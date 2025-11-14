Ряд стран ЕС подписали протокол о военной мобильности

Восемь стран Европы заключили протокол о намерении обеспечить военную мобильность в регионе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство ELTA со ссылкой на литовское Минобороны.

Документ подписали Литва, Бельгия, Чехия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Польша и Словакия. Согласно протоколу, создание «мобильного региона» необходимо для унификации правил пересечения госграниц, обеспечения совместного контроля и координации средств передвижения, а также поддержания обмена информацией и синхронного развития инфраструктуры. Финансироваться работы будут из национальных бюджетов и фондов ЕС.

Ранее заместитель секретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский заявил, что страны Запада отрабатывают переброску вооруженных сил НАТО к границам страны. Для этого они модернизируют порты, дороги и аэропорты. Неверовский отметил, что все это — часть политики эскалации и милитаризации.