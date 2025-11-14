Засады под Харьковом и удар Су-34: что происходит в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА, также стало известно о взятии под полный контроль трехкилометрового участка ж/д Дроновка - Северск.

Что происходит в зоне спецоперации к утру пятницы, 14 ноября, в материале «Рамблера».

Засады на дорогах в Харьковской области

Расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» организовали засады на маршрутах Вооруженных сил Украины в Харьковской области, уничтожая технику и срывая ротацию войск. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

По данным военного ведомства, «в режиме свободной охоты» была уничтожена мобильная группа ВСУ, а также квадроциклы, предназначенные для доставки провизии и ротации войск.

Уничтожение пехоты ВСУ в Сумской области

Тульские десантники с помощью системы залпового огня (РСЗО) «Град» в рамках создания буферной зоны вдоль границы с Россией уничтожили в Сумской области «скопление пехоты и легкобронированной и автомобильной техники ВСУ», сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, «площадная цель» была выявлена подразделениями беспилотной авиации тульских десантников. «Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 «Град» оперативно выдвинулся в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат», - говорится в сообщении.

Уничтожение пунктов управления БПЛА

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Днепропетровской области, нарушив систему разведки и наведения Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Координаты пунктов управления были получены от операторов разведывательных БПЛА, после чего нанесена «серия точных ударов» и цели уничтожены, уточнили в министерстве.

Удар по бронемашинам и автомобилям ВСУ

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ровнополье, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, были уничтожены бронемашина «Козак», ББМ «Козак-5», а также подбитая «Гюрза-01» и несколько пикапов ВСУ. «Все цели были поражены в ходе попытки противника замедлить продвижение подразделений 5-й армии группировки войск «Восток» в Запорожской области», - говорится в сообщении.

Су-34 ударил по расчету БПЛА

В свою очередь также в зоне ответственности группировки войск «Восток» экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точный удар по месту запуска БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - пояснили в ведомстве, отметив, что после выполнения задачи самолет благополучно вернулся на аэродром.

ВС России «вклинились» в оборону ВСУ у Дроновки

В ДНР российские военные вклинились в оборону Вооруженных сил Украины у Дроновки и взяли под контроль участок железной дороги. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток российские войска смогли вклиниться в оборону противника на один километр. «Под полный контроль ВС РФ перешел трехкилометровый участок железной дороги Дроновка – Северск», - пояснил он, отметив, что подразделения развивают успех в южном направлении.