Раскрыты последствия атаки БПЛА на Новороссийск

Минимум четыре многоквартирных и два частных дома повреждены, по уточненным данным, при атаке ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее в оперштабе сообщали о повреждении нескольких домов.

"Обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что также повреждено гражданское судно в порту, ранены трое членов экипажа. Кроме того, обломки БПЛА упали на нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал.