ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Вооруженные силы России разрезали группировку украинских войск в Красноармейске и Димитрове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

© телеграм-канал "Минобороны России"

По его словам, сообщения между городами нет, а ВСУ отрезаны друг от друга.

Ранее Минобороны РФ заявило, что положение группировок ВСУ, которые были окружены в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. Украинские войска непрерывно несут потери от ударов российских сил. ВС РФ не оставили противнику никакого шанса на спасение.

При этом окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен. Один из бойцов ВСУ заявил, что украинцы около города пытались организовать оборону, но позже поняли, что им нет смысла сопротивляться.

Более того, ВС РФ сжимают кольцо вокруг окруженной группировки ВСУ в Купянске. По словам главы Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева, украинские военнослужащие будут "либо сдаваться в плен, либо уничтожаться".