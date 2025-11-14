Больше сотни БПЛА: Названы подробности атак на РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 216 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 66 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Республики Крым, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской, два — над Брянской, по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, также 59 БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Новороссийске в результате атаки БПЛА была повреждена нефтебаза. Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту города.

Также повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА были зафиксированы в Саратове.