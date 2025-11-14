США зафиксировали российский военный корабль у своих границ

Береговая охрана США вела наблюдение за российским военным судном вблизи американских территориальных вод. Об этом сообщается на сайте охраны.

© Газета.Ru

Утверждается, что российский корабль был зафиксирован 26 октября в 15 морских милях (28 километров) к югу от гавайского острова Оаху.

Самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер ответили на действия разведывательного судна Военно-морского флота Российской Федерации «Карелия», совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя недалеко от судна.

Согласно международному праву, иностранным военным кораблям разрешено проходить и действовать за пределами территориальных вод других стран, которые простираются до 12 морских миль от берега (примерно 22,2 километра).

Выяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ

Действуя в соответствии с международным правом, персонал Береговой охраны контролирует деятельность судна РФ вблизи территориальных вод США для обеспечения морской безопасности судов страны, функционирующих в этом районе, говорится в пресс-релизе.