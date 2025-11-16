Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью по северу Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке дронов ВСУ на жилые дома в Волгограде пострадали три человека.