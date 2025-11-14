Более десяти российских аэропортов ввели ограничения на полеты

Число российских аэропортов, в которых ввели временные ограничения на полеты, увеличилось до одиннадцати. В настоящее время не принимают и не выпускают самолеты аэропорты Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы. Об этом в своем Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа попытались ударить по нескольким регионам России. По данным Министерства обороны РФ, 14 дронов сбили над акваторией Черного моря, девять — над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника перехватили над Крымом, по три — над Воронежской и Ростовской областями и один — над Курской областью.