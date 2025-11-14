Южная Корея может построить для США военные корабли

Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США.

Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

«Эти инициативы позволят максимально быстро увеличить количество коммерческих судов и боеспособных военных кораблей США, включая возможное строительство американских кораблей в Республике Корея», — говорится в заявлении.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее разрешение на строительство атомной подлодки.