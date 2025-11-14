Украинские бронемашины B1 Centauro итальянского производства могут быстро убегать от российских танков. «Преимущество» одних боевых машин над другими нашел обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Истребитель танков B1 Centauro не обладает броней основного боевого танка, но его огромная скорость позволяет ему стремительно приближаться, уничтожать противника и отступать до того, как другие откроют ответный огонь», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что колесные истребители танков B1 Centauro недавно были замечены на Украине на вооружении 78-го отдельного десантно-штурмового полка. «Эти быстроходные колесные машины с колесной формулой 8 на 8 оснащены экранами от дронов, которые обеспечивают дополнительную защиту их легкой брони», — уверяет обозреватель.

По его словам, по уровню бронирования B1 Centauro серьезно уступает любому танку, однако благодаря скорости до 108 километров в час может иметь некоторое преимущество перед ними — итальянская машина может произвести выстрел и «быстро отступить на безопасную позицию, не ввязываясь в ожесточенную перестрелку с основным боевым танком противника».

Автор заключает, что «скорость, а не броня, является основной защитой B1 Centauro».

Ранее военный эксперт Сергей Суворов заметил, что итальянские бронемашины B1 Centauro, известные как «истребители танков», непригодны для работы в сложных погодных условиях и бездорожье, поэтому в 2012 году Вооруженные силы России по итогам испытаний отказались их покупать.