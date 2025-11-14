Российская армия выбила украинских боевиков из населённых пунктов Синельниково в Харьковской, Даниловка в Днепропетровской и Новое в Запорожской области. Также штурмовики ВС РФ продолжают уничтожать украинские формирования в Красноармейске и Купянске, которые находятся в окружении.

Минобороны РФ сообщило об успешном боевом применении под Красноармейском роботизированной платформы «Курьер». Этот беспилотный комплекс создаёт аэрозольные завесы, маскируя тем самым пути движения военнослужащих. Результативную охоту на противника ведут недавно созданные Войска беспилотных систем. По данным военного ведомства, ежедневно они уничтожают около 300 целей.

Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Синельниково (Харьковская область), Даниловка (Днепропетровская область) и Новое (Запорожская область). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

В четверг, 13 ноября, пресс-служба военного ведомства РФ опубликовала подробности успешного наступления на Новое. Освобождение этого населённого пункта — заслуга штурмовиков 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток».

Развивая наступление, штурмовики стремительным броском прорвали оборону ВСУ и продвинулись вглубь на шесть километров.

«Под контроль воинов-приморцев перешёл укреплённый район площадью свыше четырнадцати квадратных километров с сетью опорных пунктов и инженерных заграждений. В ходе боёв противник понёс тяжёлые потери в живой силе и бронетехники», — сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали штурмовики, наступление проходило под плотным огнём миномётов и беспилотников неприятеля. При продвижении вперёд военнослужащие старались пользоваться преимуществами, которые дают погодные условия. Например, боевые выходы осуществлялись под дождём, который служил препятствием для применения противником БПЛА.

«Решительные действия штурмовых подразделений группировки войск «Восток» обеспечили продвижение и закрепление на новых рубежах в Запорожской области», — подчеркнули в Минобороны России.

Помимо «Востока» Запорожскую область освобождает группировка войск «Днепр». За минувшие сутки её подразделения улучшили тактическое положение и нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Никольское и Малая Токмачка.

«Уничтожены до 70 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — отметили в военном ведомстве.

«Работаем без суеты»

Последние недели внимание всего мира приковано к событиям вокруг окружённого ВС РФ Красноармейска (Покровска). В этом городе действуют штурмовые группы 2-й армии (группировка войск «Центр»). Согласно информации Минобороны России, бои идут в центре, на западе города и в промзоне.

В общей сложности за сутки на красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» ликвидировали более 229 боевиков, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Бедственное положение украинских формирований в Красноармейске подтверждают пленные. Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео допроса военнослужащего ВСУ Павла Сергеевского. Он рассказал, что украинское командование оставляет без связи солдат и при этом заставляет их держать оборону.

По его словам, «кто из наших не сдался — уже все ликвидированы». Сергеевский вместе с сослуживцами решили прекратить сопротивление после того, как российские штурмовики обошли их.

«Повезло, потому что сдался в плен… Хочу посоветовать своим побратимам, которые не только в Красноармейске. Есть шанс остаться живым, если вы добровольно сдадитесь, без сопротивления, у вас есть шанс остаться живым, вернуться домой к своим семьям и друзьям», — заявил Сергеевский.

Ещё одним котлом ВСУ стал город Купянск в Харьковской области. Украинские боевики находятся там в окружении 6-й армии, входящей в состав группировки войск «Запад». Российские войска продолжают уничтожать обороняющихся, отражать контратаки и попытки деблокады «гарнизона» города.

Пресс-служба Минобороны России опубликовало заявление командира штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег, в котором он сообщил о завершении ликвидации позиций ВСУ в лесном массиве между улицей Сеньковской и Приоскольной. Также его товарищи зачищают от боевиков западную часть Купянска в районе реки Оскол.

«Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережём своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — пообещал Снег.

«Курьер» на тропе войны

В четверг, в годовщину Дня войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военное ведомство России сообщило об успешной боевой апробации наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» на Красноармейском направлении.

«Операторы наземных робототехнических комплексов «Курьер» создают аэрозольные завесы в указанных квадратах, тем самым маскируя пути движения войск. Применение новейших дронов позволяет войскам РХБ защиты группировки войск «Центр» оперативно выполнять все поставленные боевые задачи», — пояснили в Минобороны РФ.

Робот «Курьер» представляет собой гусеничную платформу, предназначенную для установки различного вооружения. В боевом варианте НРТК может оснащаться автоматическим гранатомётом АГС-17, пулемётами, реактивным пехотным огнемётом, противотанковыми гранатомётами, ПТРК «Фагот». Наряду с этим «Курьер» можно легко адаптировать для эвакуации раненых и установки минных заграждений.

Из классических средств поражения в зоне СВО войска РХБЗ используют тяжёлые огнемётные системы (ТОС). Это оружие уничтожает позиции противника на наиболее важных участках фронта.

«На вооружении войск РХБ защиты стоят тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» с увеличенной дальностью стрельбы и площадью поражения, аналогов которым в мире не существует», — подчеркнули в Минобороны.

300 целей в день

В России появились Войска беспилотных систем (БпС). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил замначальника этого нового рода войск, Герой России полковник Сергей Иштуганов.

«Сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения. Боевая работа подразделений беспилотных систем ведётся по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — отметил Иштуганов.

Как заявил полковник, ежедневно дроноводы ВС РФ поражают «около 300 целей противника, таких как бронетехника и фортификационные сооружения».

Так, в районе Херсона разведывательные подразделения БпС систем 61-й бригады морской пехоты обнаружили плавсредство с десантом ВСУ на борту. После этого цель была уничтожена FPV-дронами ВТ-40 и КТ. Кроме того, ударные БПЛА поразили место эвакуации противника.

Результативной охотой отметились дроноводы группировки войск «Запад». Согласно информации Минобороны России, военные подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Запад» уничтожают транспорт ВСУ, который пытается прорваться к окружённым в Купянске формированиям.